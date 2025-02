Bari, droga e guida in stato di ebrezza: aumentano i controlli

Nel corso della settimana la Polizia di Stato ha predisposto un dispositivo di prevenzione e repressione dei reati con servizi di vigilanza e di ordine pubblico, nonché di controllo straordinario del territorio, a Bari e provincia.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo, a Bari sono stati emessi due provvedenti di sospensione di licenze, rispettivamente di 2 e 5 giorni, nei confronti dei titolari di due sale VLT per violazione delle prescrizioni del titolo autorizzativo.

Una sanzione di 6.667,00 è stata adottata nei confronti dei titolari di un centro di raccolta scommesse e di una sala VLT, per aver consentito l’accesso di minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincita in denaro e nei punti vendita in cui si esercita, come attività principale, la raccolta di scommesse su eventi sportivi, ippici e non sportivi.

In provincia, sono stati effettuati controlli nei comuni di Bitonto, Corato, Monopoli, Noci, Poggiorsini, Polignano a Mare e Putignano.

La attività rientrano nelle strategie di prevenzione e contrasto al crimine diffuso elaborate dal Questore di Bari per il contrasto ai fatti reato che maggiormente influiscono sulla percezione di sicurezza e creano allarme sociale.

Con unità operative dei Commissariati di pubblica sicurezza e del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” sono stati perseguiti quattro obiettivi principali: · intensificazione del controllo del territorio anche con posti di controllo e di blocco; · controllo di locali pubblici e siti di particolare aggregazione sociale; · applicazione di misure di prevenzione e di repressione nei riguardi delle persone controllate a vario titolo; · repressione del fenomeno della diffusione e della commercializzazione degli stupefacenti;

Complessivamente, sono state identificate 801 persone; una è stata segnalata all’Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti. Eseguito il ritiro cautelare (ex art. 39 Tulps) di 5 armi e 278 munizioni.

Sottoposti a controllo 438 veicoli, 7 le infrazioni al codice della strada rilevate; ritirato 1 libretto di circolazione e disposto il fermo amministrativo di un veicolo. Rinvenuti 3 veicoli rubati.

Eseguiti controlli presso 5 esercizi pubblici e sale da gioco.