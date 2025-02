Cucina, alleato dell’intestino: in tavola il carciofo

Ricco di antiossidanti e alleato dell’intestino, in tavola oggi portiamo il carciofo. Si tratta di un ortaggio straordinario, noto non solo per il suo sapore delicato e la sua versatilità in cucina, ma anche per le sue numerose proprietà benefiche per l’organismo. Appartenente alla famiglia delle Asteraceae, è ricco di fibre, vitamine e minerali, e possiede straordinarie capacità depurative e digestive. Ma andiamo per gradi.

In primis, il carciofo è un depurativo naturale, questo grazie alla presenza di cinarina che stimola il fegato e aiuta la digestione dei grassi. Inoltre, consumare carciofi aiuta a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e ad aumentare quello buono (HDL). Ma non è finita qui, i carciofi sono ricchi di antiossidanti. In particolare i flavonoidi e polifenoli contrastano l’invecchiamento cellulare. Inoltre, l’alto contenuto di fibre favorisce il transito intestinale e aiuta a mantenere l’equilibrio della flora batterica. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Carciofi ripieni al forno



Pulire i carciofi eliminando le foglie esterne più dure e tagliare le punte. Aprire leggermente il cuore e immergerli in acqua acidulata con succo di limone. In una ciotola, mescolare pangrattato, Parmigiano, aglio e prezzemolo, aggiungendo olio, sale e pepe. Scolare i carciofi e riempirli con il composto. Disporli in una teglia con un filo d’olio e un po’ d’acqua sul fondo. Cuocere in forno a 180°C per circa 30-40 minuti, fino a doratura.

Pasta con carciofi e guanciale



Pulire i carciofi, eliminando le foglie dure e tagliandoli a fettine sottili, poi metterli in acqua e limone. In una padella, rosolare il guanciale fino a renderlo croccante, poi metterlo da parte. Nella stessa padella, soffriggere l’aglio con un filo d’olio, aggiungere i carciofi scolati e farli saltare per qualche minuto. Sfumare con il vino bianco e cuocere per 10 minuti, aggiungendo un po’ d’acqua se necessario. Cuocere la pasta al dente, scolarla e unirla ai carciofi, aggiungendo il guanciale e mescolando bene. Servire con una spolverata di pecorino e pepe nero macinato fresco.