Al Bano agli studenti di Brindisi: “La musica sia veicolo di pace”

“Non vorrei esagerare ma penso che a fine agosto o ai primi di settembre sicuramente” ci sarà un concerto per la pace a Mosca con la presenza di Al Bano Carrisi. Lo ha annunciato, confermando la notizia di pochi giorni fa, lo stesso cantante pugliese oggi a Brindisi a margine di un incontro con gli studenti iscritti ai corsi delle professioni sanitarie di Infermieristica e Fisioterapia del Polo Universitario della Asl Brindisi. “Così mi ha scritto un uomo che ben conosco. E sicuramente avverrà, a meno che – ha aggiunto – non cambia il panorama mondiale, ma non credo che cambierà”. “La musica deve essere un veicolo di pace. Basta con la guerra. Tutti i geni che circondano il nostro mondo – ha concluso Al Bano – dovrebbero fare in modo che la parola guerra venga cancellata e dimenticata e progredire sempre attraverso la pace”.