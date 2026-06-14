I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

L’allarme monopattini nelle zone pedonali. La stretta del Comune sugli incivili dei rifiuti. Apre il nuovo ospedale a Monopoli. Leccese tira dritto con i De Laurentiis sul futuro del San Nicola. Ecco le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.
Domenica 7 giugno. Allarme monopattini, investito ragazzino sul lungomare San Girolamo
Bari, monopattini elettrici nelle zone pedonali: “Mio figlio investito mentre giocava”
Lunedì 8 giugno. Cellulari in carcere, l’allarme del procuratore
Cellulari in carcere a Bari, il procuratore: “Fenomeno diffusissimo, servono maggiori misure di sicurezza”
Martedì 9 giugno. Stretta del Comune sugli incivili dei rifiuti, chiuso locale
Rifiuti a Bari, oltre 50 multe per abbandono di sacchi di immondizia: chiuso anche un locale
Mercoledì 10 giugno. Apre il nuovo ospedale a Monopoli- Fasano
Monopoli – Fasano, 25 pazienti (e tre neonati) nel nuovo ospedale: il trasferimento dal San Giacomo è completato
Giovedì 11 giugno. La zampina di Sammichele diventa Igp
Traguardo importante per l’agroalimentare pugliese: la zampina di Sammichele diventa Igp
Venerdì 12 giugno. Rientrava a piedi da una festa, travolto e ucciso 17enne
Rientrava a piedi da una festa, investito e ucciso 17enne nel Foggiano
Sabato 13 giugno. Leccese dopo l’incontro con De Laurentiis sul futuro del San Nicola
Bari, il sindaco fa chiarezza sul caso De Laurentis: “Basta parole, servono fatti concreti”