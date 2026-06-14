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I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Giugno 2026 - 17:38
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L’allarme monopattini nelle zone pedonali. La stretta del Comune sugli incivili dei rifiuti. Apre il nuovo ospedale a Monopoli. Leccese tira dritto con i De Laurentiis sul futuro del San Nicola. Ecco le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 7 giugno. Allarme monopattini, investito ragazzino sul lungomare San Girolamo

Bari, monopattini elettrici nelle zone pedonali: “Mio figlio investito mentre giocava”

Lunedì 8 giugno. Cellulari in carcere, l’allarme del procuratore

Cellulari in carcere a Bari, il procuratore: “Fenomeno diffusissimo, servono maggiori misure di sicurezza”

Martedì 9 giugno. Stretta del Comune sugli incivili dei rifiuti, chiuso locale

Rifiuti a Bari, oltre 50 multe per abbandono di sacchi di immondizia: chiuso anche un locale

Mercoledì 10 giugno. Apre il nuovo ospedale a Monopoli- Fasano

Monopoli – Fasano, 25 pazienti (e tre neonati) nel nuovo ospedale: il trasferimento dal San Giacomo è completato

Giovedì 11 giugno. La zampina di Sammichele diventa Igp

Traguardo importante per l’agroalimentare pugliese: la zampina di Sammichele diventa Igp

Venerdì 12 giugno. Rientrava a piedi da una festa, travolto e ucciso 17enne

Rientrava a piedi da una festa, investito e ucciso 17enne nel Foggiano

Sabato 13 giugno. Leccese dopo l’incontro con De Laurentiis sul futuro del San Nicola

Bari, il sindaco fa chiarezza sul caso De Laurentis: “Basta parole, servono fatti concreti”

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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