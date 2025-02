Commissione studio criminalità Puglia, Caroli eletto presidente

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli, è stato eletto all’unanimità presidente della Commissione di studio sul fenomeno della criminalità in Puglia. A presiedere la seduta di oggi è stata la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, che ha preso atto delle dimissioni già annunciate nei giorni scorsi dal consigliere Renato Perrini, dovute alla incompatibilità con la carica di presidente del Gruppo Fratelli d’Italia. La presidente Capone ha ringraziato Perrini per il lavoro svolto e augurato un buon proseguimento al neoeletto presidente Caroli. “Nel mio lavoro c’è sempre passione e cuore – ha detto Perrini – ho lasciato questo ruolo dopo 4 anni di vicepresidenza e 4 di presidenza con una grande emozione. Abbiamo lavorato molto sui giovani, con le scuole e molte delle nostre iniziative sono state da esempio per le altre Regioni”. Al neopresidente Luigi Caroli, sono giunti gli auguri di buon lavoro della presidente Capone, di Renato Perrini e di tutti i componenti della Commissione.