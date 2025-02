In Puglia al via il viaggio della Cgil nelle strutture sanitarie

Sbarca in Puglia la campagna nazionale “Sanitari, curiamoci di noi. Un viaggio attraverso la sanità che siamo per costruire la sanità che vogliamo” promossa da Funzione pubblica Cgil.

Una campagna di ascolto del territorio e un percorso che si sta sviluppando, regione per regione, su tutto il territorio nazionale, a difesa dei diritti di lavoratrici e lavoratori della sanità e per sollecitare investimenti su professionalità e prospettive di un comparto fondamentale per i cittadini e il Paese.

Dopo aver visitato altre regioni italiane, il tour prosegue e arriva in Puglia mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2025 e toccherà tutte le province pugliesi.

Si inizia mercoledì mattina alle ore 10,00 dalla provincia di Foggia e dall’Ospedale “G. Tatarella” di Cerignola dove il Segretario Nazionale Fp Cgil Michele Vannini incontrerà le lavoratrici e i lavoratori per ascoltare direttamente da loro i problemi che vivono sui posti di lavoro nella quotidianità lavorativa.

Nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio si proseguirà con la provincia di Barletta – Andria e Trani e alle ore 16,00 incontrerà le lavoratrici e i lavoratori della ASL BT presso il Polo Universitario dell’Ospedale “R. Dimiccoli” di Barletta.

Un viaggio che sarà caratterizzato da una fase di ascolto e confronto per provare a immaginare e costruire insieme una nuova modello sanitario. Sarà anche l’occasione di discutere del rinnovo del contratto collettivo nazionale della sanità.

Superati gli anni del Covid, dove tutti dicevano che non si sarebbe tornati indietro, siamo invece di nuovo di fronte a un definanziamento del SSN che si sta trasformando in tagli al personale e avrà ricadute dirette sulla qualità dei servizi. Da qui la necessità di incontrare il personale, per condividere un modello di sanità pubblica a presidio del diritto alla salute sancito dall’art.32 della Costituzione. Per questo servono riforme strutturale e investimenti per costruire una nuova sanità pubblica che sia in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e capace di valorizzare le professionalità che ci lavorano.

Il tour “Sanitari, curiamoci di noi. Un viaggio attraverso la sanità che siamo per costruire la sanità che vogliamo” che sta attraversando tutta l’Italia toccherà nella giornata del 27 febbraio la Città Metropolitana di Bari, prestando la dovuta attenzione sulle realtà periferiche della ASL di Bari come l’Ospedale della Murgia “F. Perinei” di Altamura e l’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano che meritano pari dignità con le strutture maggiori ma anche visitando una realtà importante come l’Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico di Bari.

Venerdì 28 febbraio invece toccherà alle province di Brindisi, Lecce e Taranto . Si inizia alle ore 8,30 dal Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica della ASL di Brindisi, per poi passare all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce e terminare nel pomeriggio a Taranto dove le lavoratrici e lavoratori della ASL Taranto potranno incontrare il Segretario Nazionale FP CGIL presso il Salone SPI Cgil in via Aristosseno a Taranto.

Numerosi saranno i posti di lavoro che visiterà il Segretario Nazionale FP CGIL Michele Vannini, sarà una ghiotta occasione per le lavoratrici e per i lavoratori per interrogare chi siede al tavolo negoziale e per conoscere direttamente da uno dei protagonisti della trattativa perché la FP CGIL, insieme ad altre sigle sindacali ha deciso di non sottoscrive la pre-intesa per il rinnovo del CCNL 2022-2024.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 26 febbraio

Ore 10:00 Ospedale “G. Tatarella” a Cerignola – ASL Foggia

Ore 16:00 Ospedale “R. Dimiccoli” a Barletta presso il Polo Universitario – ASL BT

Giovedì 27 febbraio

Ore 9:00 Ospedale della Murgia “F. Perinei” di Altamura -ASL Bari

Ore 12.00 Ospedale Policlinico di Bari

Ore 15.30 Ospedale “Santa Maria degli Angeli” di Putignano – ASL Bari

Venerdì 28 febbraio

Ore 8:30 Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica – ASL Brindisi

Ore 12.00 Ospedale “V. Fazzi” di Lecce – ASL Lecce

Ore 15.30 Salone SPI Cgil in via Aristosseno a Taranto -ASL Taranto