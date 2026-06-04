Bari, nel quartiere San Pio il cinema salva i ragazzi dal disagio: Apulia Film Commission ci crede e li finanzia

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Cinema, formazione e inclusione sociale in un quartiere alla periferia di Bari. La Fondazione Apulia Film Commission ha deciso di sostenere per il biennio 2026-27 il progetto Accademia del cinema ragazzi, promosso dalla cooperativa Get, radicata nel quartiere San Pio. Una realtà attiva da oltre vent’anni, che ha costruito nel tempo un percorso che unisce produzione cinematografica, educazione all’immagine, sperimentazione digitale e attenzione alle nuove generazioni.

L’obiettivo è promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva in Puglia, coinvolgendo giovani e comunità attraverso il cinema e la narrazione del reale. Apulia Film Commission descrive il percorso della cooperativa sociale come “riconosciuto per la sua eccellenza e la capacità di coniugare creatività, formazione e inclusione”, capace di generare “occasioni concrete di crescita sociale, aggregazione culturale e partecipazione attiva”.

«Il sostegno al progetto si inserisce in una visione più ampia che riconosce nell’audiovisivo un linguaggio capace di formare competenze, aprire opportunità e raccontare i territori a partire dalle energie che li attraversano» spiega la presidente della Fondazione, Anna Maria Tosto.

A sottolineare il valore educativo del progetto è Ruggiero Cristallo, direttore dell’Accademia: «Avvicinare i giovani al cinema e all’arte favorisce lo sviluppo delle loro competenze espressive, aggiunge strumenti analitici e genera nuovi processi di prevenzione dal disagio sociale».

La collaborazione punta a dare continuità e nuovo impulso a un’esperienza che da oltre vent’anni rappresenta, secondo la stessa Fondazione, un presidio culturale, educativo e sociale nel territorio pugliese, oltre che un laboratorio permanente di idee, linguaggi e relazioni.