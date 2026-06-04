Vino naturale, ulivi secolari e stelle pugliesi: a Monopoli torna la festa dei vignaioli indipendenti

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Ulivi secolari, antichi frantoi e insediamenti rupestri come sfondo. Il 28 e 29 giugno torna a Monopoli “Vignaioli in Masseria”, la manifestazione dedicata ai vini naturali e ai vignaioli indipendenti giunta alla sua sesta edizione. Sede dell’evento è ancora il Parco Rurale di Masseria Spina, nel cuore della campagna pugliese.

Per due sere, dalle 20 alle 24, il pubblico potrà degustare centinaia di etichette provenienti da tutta Italia e dall’estero, incontrare direttamente i produttori e partecipare a performance artistiche e momenti musicali pensati per accompagnare il percorso degustativo. Accanto ai banchi di assaggio troveranno spazio anche esposizioni e performance live, in una dimensione conviviale e immersiva.

Tra i vignaioli già annunciati per l’edizione 2026 figurano realtà provenienti da Puglia, Calabria, Campania, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, insieme a cantine internazionali da Slovenia, Francia e Germania. Tra i nomi presenti: Petracavallo, Cristiano Guttarolo, Sergio Girardi, Cantina Giardino, Menat, Cantina Jerax, Prati al Sole, Il Vino e le Rose, Terpin, Staffelter Hof, Jérôme Blin e MK Wine, con l’elenco ancora in aggiornamento.

«L’idea di Vignaioli in Masseria nasce dal desiderio di creare uno spazio autentico di incontro tra chi produce vino con rispetto e consapevolezza e chi vuole conoscere davvero ciò che beve – spiegano gli organizzatori –. Non è una fiera tradizionale, ma un’esperienza fatta di relazioni, paesaggio, convivialità e storie da condividere davanti a un calice».

Il festival si aprirà ufficialmente il 27 giugno con un Welcome Party riservato ai vignaioli, mentre l’apertura al pubblico è fissata per il 28 e 29 giugno. I biglietti sono disponibili a 25 euro per una sola serata e 40 euro per entrambe le giornate. Il ticket comprende l’accesso ai banchi di assaggio, degustazioni illimitate, calice e tracolla, oltre all’ingresso a mostre e performance.