Bari, esposizione di uniformi storiche dei carabinieri: la mostra

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Dal 4 al 7 giugno, dalle ore 09.00 alle 20.00, in occasione del 212° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Bari ha allestito un’esposizione di uniformi storiche all’interno dell’Ex Mercato del Pesce, in Piazza del Ferrarese, offrendo al pubblico un percorso culturale che ripercorre l’evoluzione dell’abbigliamento e degli insigni simboli della Benemerita.

A inaugurare questo speciale percorso e ad assistere all’apertura dell’evento, presente una rappresentanza di alunni accompagnati dal personale scolastico dell’Istituto “Filippo Corridoni” di Bari, a testimonianza del forte legame tra l’Arma e le giovani generazioni del territorio.

Le divise in mostra raccontano la storia di una Forza Armata che, dalle origini nel 1814 fino ai giorni nostri, ha sempre rappresentato l’unità, lo spirito di sacrificio e il coraggio al servizio della giustizia e della sicurezza del Paese.

Ogni uniforme esposta è una testimonianza visibile dei cambiamenti storici e sociali che hanno contraddistinto la nostra società, non solo dal punto di vista militare, ma anche culturale e simbolico.

Inoltre, nei giorni di apertura della mostra, le vetrine del negozio di abbigliamento “Samuel” in via Piccinni angolo via Argiro e “Palazzo Mincuzzi” in via Sparano da Bari angolo via Putignani, verranno allestite con una selezione di divise storiche, con la volontà di unire la tradizione e l’eleganza storica della città metropolitana di Bari con la visibilità di un’iniziativa di grande valore educativo e sociale.