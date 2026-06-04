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Aeroporti di Puglia, superati i 4 milioni di passeggeri

Dati in crescita

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Giugno 2026 - 14:15
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  • 18 sec
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Anche nel mese di maggio dati in forte crescita per il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. Un risultato in linea con le aspettative, a conferma del trend positivo già evidenziatosi da inizio anno, che consolida l’eccellente posizionamento della rete aeroportuale pugliese nel contesto nazionale.

Su base annua i passeggeri in arrivo e partenza sulla rete aeroportuale regionale sono stati 4.416.966, in crescita del 9,6% rispetto ai primi cinque mesi del 2025. Particolarmente significativo il dato riferito ai passeggeri di linea internazionale che a Brindisi sono stati 306.844 (+ 23,2%) e a Bari 1.729.597 (+21,3%).

Nel mese di maggio i passeggeri in arrivo e partenza da Bari, Brindisi e Foggia sono stati 1.263.179, il 14,6% in più rispetto a 1.102.115 di maggio 2025. Assolutamente in linea tra loro i dati riferiti agli aeroporti di Bari e Brindisi che registrano, rispettivamente, un incremento del 15,4% e del 13,4%. Anche il dato riferito ai passeggeri di linea internazionale mantiene lo stesso equilibrio, con un +25,3% su Brindisi e +26,2% su Bari rispetto a maggio 2025.

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