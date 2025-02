Bari, a Santo Spirito via i cantieri entro l’estate e più posti auto

Lungomare libero dai cantieri almeno entro l’estate e più posti auto. Sono alcune delle risposte fornite dal Comune nel corso dell’assemblea tenutasi ieri tra il sindaco Vito Leccese, la giunta Comunale e i residenti del Municipio 5, in particolare quelli di Santo Spirito, ma non solo. Un incontro, durato circa tre ore in una sala gremita, che ha fornito alcune risposte, ma, allo stesso tempo, ha aperto a nuove domande in merito a un territorio, quello del Municipio 5, che cerca da anni di “fare pace” con le istituzioni nel tentativo di non essere lasciato ai margini.

Al centro del dibattito, in particolare, la questione relativa al cantiere sul lungomare di Santo Spirito. Sul caso ha risposto l’assessore Scaramuzzi il quale ha evidenziato che il prossimo 26 febbraio “sarà sottoscritta a verbale la presa in consegna del tratto che riguarda le estremità che vanno dalla zona di Maresia a Qui Si Gode. Il nostro obiettivo – ha spiegato – è quello di accelerare con i lavori. Per questo abbiamo riorganizzato il cantiere. Adesso ci sono più squadre in azione al lavoro su più lotti. In merito ai parcheggi sono state apportate modifiche per andare incontro alle esigenze e migliorare la vivibilità. Abbiamo pensato, per i mesi invernali e nei giorni settimanali, inoltre, di dare un segnale ai commercianti ipotizzando stalli e implementando i posti auto, senza snaturare il progetto di pedonalizzazione. Ma non solo, incrementeremo i posti auto rinunciando ad alcuni alberi previsti precedentemente, ne avremo in più circa una 60ina”, ha concluso. Sul tema parcheggi il Comune ha inoltre annunciato di essere al lavoro per ipotizzare la realizzazione un’area sosta nella zona vicina all’attuale ASL. Per questa soluzione però ci vorrà più tempo. Tutte risposte che non hanno placato gli animi dei residenti che hanno aperto a nuove problematiche e quesiti. Tante le questioni passate in secondo piano tra la rabbia dei presenti, tra queste anche quella del lungomare di Palese e ancora, le questioni di Torricella e non solo che, però, fa sapere il Comune “saranno affrontate nel corso di nuovi incontri” tra i cittadini e la giunta con l’obiettivo di favorire il dialogo e comprendere al meglio i problemi legati ai territori al fine di trovare soluzioni.

“I cittadini – ha concluso il sindaco Vito Leccese – devono guardare oltre e pensare al beneficio che ne trarranno rispetto al disagio che vivono attualmente. Vorrei dare certezze rispetto all’impegno che ci sto mettendo, non credo di aver mai visto riunioni nei quartieri con la Giunta. Ci sto mettendo la faccia. È nostro dovere farlo e chiedo ai cittadini di cogliere l’opportunità per interloquire sui diversi aspetti. Stiamo cercando di raccogliere le istanze per connetterle con le iniziative già programmate e con quelle ancora da scrivere. Ci vuole pazienza, anche per i parcheggi. Mi faccio carico di quanto non ha funzionato sino ad oggi e mi impegno, da qui alla fine del mio mandato a provare a migliorare la situazione”, ha concluso.