‘Gambizzarono diciasettenne’: due condanne a Bari

Il gup di Bari Giuseppe Battista ha condannato a cinque anni e un mese di reclusione (in abbreviato) il 29enne Gennaro Valletta e il 24enne Gennaro Sardella, accusati di lesioni personali e detenzione e porto illegale di arma da fuoco – con aggravante mafiosa – in relazione al ferimento di un 17enne, colpito con un proiettile alla coscia nel quartiere San Paolo di Bari il 30 luglio 2022.

Il ferimento avvenne in piazza Europa, i due si sarebbero avvicinati alla vittima a bordo di uno scooter guidato da una terza persona indagata in un procedimento penale connesso. Per la Dda di Bari, che aveva chiesto la condanna a sei anni e otto mesi di reclusione per Valletta e Sardella, il ferimento del 17enne sarebbe avvenuto nell’ambito della “forte acredine” (si legge nel capo d’imputazione) tra i fratelli Vavalle, cui il 17enne sarebbe stato vicino, e il clan Strisciuglio del quartiere San Paolo. Il gesto, per gli inquirenti, sarebbe quindi da ricondursi alle frizioni tra i due gruppi per il “controllo della piazza di spaccio e delle attività illecite” nel rione. Frizioni determinate “dalla ritrosia dei Vavalle a sottostare al dominio degli Strisciuglio sul quartiere”. Il minore subì ferite all’anca e alla coscia guaribili in 24 giorni.