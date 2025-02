Bari, incrocio pericoloso al Libertà: ieri l’ennesimo incidente

Ennesimo incidente ieri all’incrocio tra via Petrelli e via Crisanzio. Due scooter si sono scontrati e una donna è stata trasportata in ospedale. “Questo è il risultato di mesi, anzi anni, di richieste inascoltate”, scrive in un post il consigliere municipale di Fratelli di Italia Luca Bratta. “Ho segnalato più volte il problema, ho chiesto sopralluoghi, interventi mirati per garantire la sicurezza dei cittadini. Eppure, dall’amministrazione e dall’assessore competente, solo silenzio e immobilismo. Ieri, alle 13:30, mentre i bambini uscivano da scuola, in prossimità di uno degli incroci più pericolosi di Bari (via Petrelli intersezione via Crisanzio), un ciclomotore fermo nei pressi delle strisce pedonali è stato travolto in pieno. Un incidente gravissimo, che si sarebbe potuto evitare con interventi concreti e tempestivi”. Chiediamo all’amministrazione di intervenire subito”.