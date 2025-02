Puglia, Emiliano: “Sottratti 60 milioni a finanza pubblica locale”

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha denunciato la sottrazione di 60 milioni di euro dai fondi regionali destinati alla finanza pubblica. “Il MEF giustamente controlla, ma sappiate che ci hanno portato via 60 milioni”, ha dichiarato il governatore. Secondo Emiliano, nello specifico, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe prelevato tali risorse dalla Puglia per contribuire al bilancio statale, con un impatto significativo sulla gestione regionale, in particolare sulla sanità.

“Se avessimo quei fondi, chiudere i conti della sanità sarebbe molto più semplice – ha proseguito – li chiuderemo comunque, ma i sacrifici saranno maggiori” criticando infine la pratica di attingere alle risorse di Regioni e Comuni in momenti di difficoltà economica – “è un’operazione pesante, soprattutto in questa fase”, ha concluso.

Foto repertorio