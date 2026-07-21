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Tromba d’aria su Bari, disagi in diversi quartieri: “Fate attenzione”

L'allerta della Protezione Civile. Chiusi parchi e giardini

Pubblicato da: redazione | Mar, 21 Luglio 2026 - 19:58
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  • 46 sec

Forti folate di vento stanno interessando il territorio barese. Si registrano disagi in diversi quartieri, da Japigia a Palese. Alcuni segnalano un fenomeno simile a una tromba d’aria. Alcuni lettori segnalano inoltre lamiere, legni e fogliame sulla statale 16.

La protezione civile è intervenuta sul caso con un messaggio rivolto ai cittadini. “Forti folate di vento stanno interessando il nostro territorio. Prestate attenzione Segnalate disagi”, concludono.

Per questioni di sicurezza è stata disposta la chiusura anticipata di parchi e giardini. La polizia locale “Prestare attenzione alle strade e carichi sospesi. Guidare con prudenza e velocità moderata”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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