Tromba d’aria su Bari, disagi in diversi quartieri: “Fate attenzione”

Forti folate di vento stanno interessando il territorio barese. Si registrano disagi in diversi quartieri, da Japigia a Palese. Alcuni segnalano un fenomeno simile a una tromba d’aria. Alcuni lettori segnalano inoltre lamiere, legni e fogliame sulla statale 16.

La protezione civile è intervenuta sul caso con un messaggio rivolto ai cittadini. “Forti folate di vento stanno interessando il nostro territorio. Prestate attenzione Segnalate disagi”, concludono.

Per questioni di sicurezza è stata disposta la chiusura anticipata di parchi e giardini. La polizia locale “Prestare attenzione alle strade e carichi sospesi. Guidare con prudenza e velocità moderata”.