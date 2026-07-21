Incendio sulla Murgia barese, fiamme vicino al Pulo di Altamura: rogo alimentato dal vento

È ancora in corso l’incendio divampato questa mattina, intorno alle 11, in località Fiscale, a pochi passi dal Pulo di Altamura, in provincia di Bari. Le fiamme stanno interessando un’area della Murgia barese e, favorite dal vento, hanno già coinvolto terreni destinati a seminativo e pascolo, oltre a una parte di bosco. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri forestali, i Vigili del fuoco e il personale dell’Arif, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Puglia, impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento del fronte di fuoco.

Al momento, secondo quanto riferito dai Carabinieri forestali, è ancora difficile quantificare il numero di ettari bruciati. La situazione resta in evoluzione proprio a causa del vento, che sta alimentando il rogo e rendendo più complesse le attività di intervento. L’incendio riguarda una zona di particolare valore ambientale della Murgia, nelle vicinanze del Pulo di Altamura, una delle aree naturalistiche più note del territorio. Gli accertamenti serviranno anche a chiarire l’origine delle fiamme.

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