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Manette si incastrano dopo l’arresto in autostrada, malore per una donna barese sulla A16

Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberarla

Pubblicato da: redazione | Mar, 21 Luglio 2026 - 14:43
vigili del fuoco
  • 17 sec

Momenti di tensione nella notte lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nell’area di servizio Calaggio Nord, nel territorio di Vallata, in provincia di Avellino. Una donna, proveniente dalla provincia di Bari, è stata colta da malore dopo l’arresto eseguito dalla Polstrada.

Secondo quanto ricostruito, durante le operazioni le manette si sarebbero accidentalmente incastrate ai polsi della donna, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Bisaccia, che ha proceduto con particolare cautela per liberare la donna. I caschi rossi hanno utilizzato una tecnica progressiva per tranciare le manette, proteggendo le mani con appositi schermi durante la segatura graduale del metallo.

Una volta liberata, la donna è stata presa in carico dai sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza dopo il malore. L’episodio è avvenuto dopo l’arresto effettuato dalla Polstrada. Restano al vaglio degli inquirenti gli accertamenti relativi alla vicenda che ha portato al fermo della donna.

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