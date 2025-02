Settecentomila tartarughe sono arrivate su una spiaggia per partorire

Immagini uniche provengono dalla spiaggia di Rushikulya, nello stato orientale indiano di Odisha , dove più di 700.000 tartarughe olivacee sono arrivate sulla riva per deporre le uova. Si tratta di un numero record per il fenomeno annuale di riproduzione in massa noto come arribada. L’immagine della spiaggia ricoperta da un tappeto mobile di tartarughe è davvero incantevole. Secondo il segretario del gruppo per la conservazione delle tartarughe marine di Rushikulya, Rabindranath Sahu, la deposizione di massa delle uova è iniziata il 15 febbraio e continuerà fino al 25 febbraio. Le autorità hanno delimitato l’area in cui nidificano queste tartarughe, che sono tra le più piccole tartarughe marine al mondo. Una volta raggiunte la spiaggia, le femmine scavano una buca nella sabbia per deporre più di 100 uova. Circa 50 giorni dopo, le uova si schiudono durante la notte. La tartaruga marina olivastra è considerata una specie in via di estinzione a causa del declino della sua popolazione.