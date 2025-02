Troppi ristoranti di sushi a Bari, chiude il Nagoya: “Non è un addio”

“Chiuso per sempre” si legge così nell’evento sui social che annuncia la chiusura, definitiva, da fine febbraio 2025 del ristorante sushi Nagoya, situato in via Principe Amedeo, punto di riferimento per gli amanti della cucina tipica soprattutto dei celiaci per via del menù ricco di scelta. Tanti infatti i commenti che si stanno susseguendo sul post in cui dal ristorante annunciano la chiusura. “Cari clienti, ci dispiace informarvi che il nostro ristorante rimarrà chiuso definitivamente da fine febbraio 2025”, si legge. Ma non è un addio, fanno sapere. “Riapriremo sotto un’altra forma – hanno spiegato a Borderline24 – negli anni si sono aperti troppi ristoranti di sushi, purtroppo non funziona più. Offriremo qualcosa di diverso. Dopo fine marzo annunceremo le novità, adesso non possiamo ancora sbilanciarci in merito, ci stiamo lavorando”, concludono.