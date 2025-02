Bari, apre al pubblico il Faro-Museo di San Cataldo

Tre fari e tre torri costiere recuperati e messi in rete in chiave culturale nell’ambito dell’Interreg Co.He.N. (Coastal Heritage Network, Interreg Grecia-Italia 2014-2020) promosso e finanziato dalla Regione Puglia. Architetture marittime pugliesi che diventano musei tematici e hub culturali in stretta relazione con i territori in cui si ergono. Ma che rinascono anche in connessione tra loro, grazie a una progettazione identitaria, curata da Asset, che fonde immagine coordinata, infografiche e nuove tecnologie multimediali per una narrazione innovativa e suggestiva all’insegna dell’accoglienza e dell’informazione ai visitatori sulla base di progettazioni ecosostenibili.

Si tratta del faro torre San Giovanni a Ugento e la torre San Felice a Vieste, già aperti e fruibili, la torre Pietra a Margherita di Savoia, la torre Calderina a Molfetta e il faro di Punta Palascia a Otranto; infine, il faro San Cataldo a Bari col suo Museo del faro e della radio che sarà aperto alle visite sabato 1 marzo, con una presentazione alle ore 12.

Il faro San Cataldo, tuttora in esercizio, è il terzo più alto di Italia, fondamentale per l’apertura degli scambi con l’Oriente e teatro del primo esperimento di trasmissione radio di Guglielmo Marconi, fra Bari e la costa del Montenegro (3 agosto 1904). Di qui la scelta di allestire un’esposizione contestualizzata nel sito: il visitatore è accolto da un video-racconto dei fari e delle torri di Puglia; una sala è dedicata alla storia della radio, un locale contiene reperti storici sui collegamenti radio via etere e un altro è dedicato alla prima trasmissione radio, con un focus sulla figura di Guglielmo Marconi. Le radio in esposizione provengono dalle collezioni di Alberto Chiantera e dell’Associazione Italiana Radioamatori – sezione di Bari.

Il Museo del faro e della radio è gestito, in convenzione con il Comune di Bari, dall’associazione Vedetta sul Mediterraneo, presieduta da Nicolò Carnimeo, docente dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e scrittore, in collaborazione con l’associazione Mar di Levante e l’Associazione Radioamatori Italiani – ARI sezione di Bari; direttrice onoraria la giornalista e scrittrice Enrica Simonetti.

Il museo sarà aperto al pubblico le mattine del venerdì, sabato e domenica (visite alle 10) e sarà possibile prenotare la propria visita inviando una mail a associazionemardilevante@gmail.com (gruppi non superiori a 21 persone, ingresso 3 euro; aperture specifiche da concordare per scuole e associazioni).

Alla cerimonia di presentazione, sabato 1 marzo alle ore 12, interverranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessora comunale alle Culture Paola Romano, il direttore del Dipartimento regionale Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio Aldo Patruno, il direttore di Asset Elio Sannicandro. Per la Marina Militare, il comandante di vascello Marina Sud Cosimo Viscardi, la Comandante di Fregata MariFari Miriam Fucci e l’ammiraglio Vincenzo Leone, Direttore marittimo (Comandante regionale Guardia Costiera) Puglia e Basilicata; per l’Agenzia del Demanio Domenico Giordano; per la Fondazione Museo Pascali – che curerà cicli di opere d’arte contemporanee a tema – il direttore Giuseppe Teofilo.

Nel corso dell’evento verranno connesse via radio altre stazioni di fari e torri costiere pugliesi, in particolare i fari di Molfetta, Torre Canne, Taranto e Lecce e il faro borbonico nel porto di Bari. Sempre a cura dell’Associazione Radioamatori Italiani sezione di Bari, ci si connetterà con la stazione marconiana della Fondazione Marconi.

“I fari – dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – sono edifici emblematici della storia e della cultura delle comunità costiere, ma sono anche architetture altruistiche perché pensate per guidare chi naviga verso le sicurezze della terra. Nell’ambito del progetto Interreg Co.He.N., la Regione Puglia ha coordinato un’operazione di recupero e riallestimento di queste strutture, trasformandole in luoghi vivi e di cultura, che custodiscono l’identità dei nostri paesaggi e la memoria della nostra storia. Il Faro di San Cataldo, che diventa Museo della Radio, celebra infatti il legame tra Bari e Guglielmo Marconi. È qui che Marconi realizzò i primi esperimenti di collegamento radio con i Balcani. Dare a questo luogo la possibilità di rivivere nel solco di questa storia è un segnale di grande suggestione, ma è anche un’ulteriore testimonianza dell’impegno della Regione Puglia nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale e nel rafforzamento della cooperazione euro-mediterranea e del dialogo con le regioni adriatiche transfrontaliere”.

“Il faro San Cataldo è uno spazio di grande suggestione – commenta il sindaco Vito Leccese – che viene restituito alla fruizione pubblica grazie a un progetto di recupero e allestimento realizzato in sinergia con diversi attori istituzionali, che desidero ringraziare per aver condiviso con l’amministrazione comunale un percorso importante per la valorizzazione di un bene storico identitario della nostra città. Gli spazi espositivi offriranno ai visitatori l’opportunità, da un lato, di conoscere la storia dei fari e delle torri costiere di Puglia, dall’altro di approfondire la conoscenza del mondo della radio e di Guglielmo Marconi, che ha contribuito a cambiare per sempre la storia delle comunicazioni. Il mio auspicio è che questo nuovo spazio espositivo, nel quale si terranno visite guidate ed eventi culturali, possa essere conosciuto e apprezzato contribuendo a rilanciare l’attrattività di un quartiere della città attualmente al centro di un ampio intervento di rigenerazione urbana e sociale”.

“Da sabato prendono finalmente il via le attività del Museo del faro e della radio, che accoglierà i visitatori in un bellissimo percorso di rielaborazione del passato e di creazione di nuovi significati intorno al tema dei fari e delle radio – spiega l’assessora comunale alle Culture Paola Romano -. I fari con la loro luce mandano messaggi in un linguaggio universale. Il nostro faro, che da oltre 150 anni illumina con i suoi lampi anche la città di Bari, è punto di riferimento per l’Adriatico. Qui si sono susseguite tante storie e tante innovazioni e Guglielmo Marconi ha effettuato il primo collegamento radiotelegrafico via etere con il Montenegro. Desidero ringraziare il prof Carnimeo, presidente dell’associazione Vedetta sul Mediterraneo, impegnata per la valorizzazione dei fari e selezionata per il partenariato pubblico-privato, e le realtà del terzo settore che hanno preso a cuore questa iniziativa, insieme alla Marina militare, per la sinergia messa in campo per il progetto, e alla Regione Puglia, con il dipartimento Cultura e l’Asset. Ringrazio anche Alberto Chiantera per il comodato d’uso delle opere di grande valore che verranno custodite nel museo. Da qui parte un percorso di conoscenza del quartiere, della città e della rete di luoghi diffusi in Puglia che potrebbero sembrare una storia minore delle nostre città ma che invece rappresentano, come ha ricordato Enrica Simonetti, un nodo importantissimo e l’occasione di osservare le città da un diverso punto di vista”.

“Oggi – evidenzia Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia – non stiamo semplicemente restituendo alla fruizione pubblica il faro San Cataldo, dopo interventi di valorizzazione e restauro infrastrutturale e funzionale, ma lo stiamo consegnando nelle mani premurose e competenti di operatori privati esperti nel management culturale e, in particolare, di strutture specialissime quali sono i fari e le torri costiere. Che ne faranno un museo interattivo della radio, recuperando una storia che lega le vicende del faro di Bari al mito di Guglielmo Marconi. Il tutto attraverso uno straordinario lavoro di squadra tra istituzioni locali – Regione e Comune – e istituzioni statali – Ministeri della Difesa e della Cultura. Condizione fondamentale per favorire il ricorso a forme, anche innovative, di partenariato pubblico-privato. Non va, infine, trascurato il principio guida del “network” che ha caratterizzato tutto il progetto Interreg Grecia-Italia 2014-2020 “Co.He.N. – Coastal Heritage Network”: il faro di San Cataldo, in tal senso, è assolutamente baricentrico rispetto ad un sistema costruito in rete che va dal Gargano fino al Salento e che, nella programmazione 2021-2027, potrà e dovrà arricchirsi di ulteriori fari e torri che adornano come perle preziose i 900 km di costa pugliese”.

“Riconnettendo i sei monumenti in un progetto unitario, Asset – sottolinea il suo direttore Elio Sannicandro – ha disegnato un itinerario turistico-culturale omogeneo, un modello per un percorso museale diffuso, riconoscibile e identificabile anche attraverso l’uso coerente di elementi grafici e di allestimento degli spazi espositivi. Ciò sempre legandosi fortemente alle specificità di ciascun luogo, inteso come punto di partenza per la scoperta del territorio. Il tutto con un duplice obiettivo: creare un’identità regionale distintiva, valorizzando il patrimonio architettonico e culturale, e generare attrattività per i contenuti informativi, declinati secondo modalità comunicative moderne ed efficaci per raggiungere il più ampio pubblico”.

“Il museo del faro e della radio di San Cataldo – afferma il presidente dell’associazione Vedetta sul Mediterraneo Nicolò Carnimeo – vuole essere una istituzione marittima per la promozione della cultura del mare, sempre vivo grazie all’organizzazione di eventi, un esempio di sinergia tra pubblico e privato”.

“Un piccolo museo per tutti sotto la lanterna – è la suggestione della direttrice onoraria del Museo del Faro Enrica Simonetti – che tanta storia barese ha segnato e un grande inizio e un sogno che si avvera”.

· IL PROGETTO – INTERREG CO.HE.N. (Coastal Heritage Network)

Il tutto parte dagli studi sulle torri costiere curato dal Politecnico di Bari, che raccontano la storia centenaria di queste costruzioni difensive per l’avvistamento di imbarcazioni sospette e per comunicare eventuali pericoli. Quindi il Dipartimento regionale Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, partner del Interreg Co.He.N. (Coastal Heritage Network, nell’ambito dell’Interreg Grecia-Italia 2014-2020), ha siglato accordi con Asset per la progettazione museologica e l’allestimento museografico e multimediale delle tre torri costiere e dei tre fari, e con i Comuni proprietari dei beni per il restauro degli immobili. La forte eterogeneità dei sei monumenti – per datazione, tipologia, funzione e servizi – è stata ricondotta a un sistema logico e immediatamente leggibile ai fini dell’accoglienza e dell’informazione. Alla comunicazione, in italiano e inglese, si sono aggiunti contenuti audio e video in Lis, la lingua dei segni, oltre all’utilizzo, per gli apparati didascalici, di formati di facile lettura con testi conformi alle linee guida Inclusion Europe. L’esperienza di visita si arricchisce di video e contenuti audio attivabili tramite QR Code, ma anche della game app “Esploratori dei due mari”, pensata per i più piccoli e scaricabile gratuitamente, e del podcast “I mari segreti della Puglia” presente sulle principali piattaforme online.