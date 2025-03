Nascondevano un kalashnikov, arrestati 2 fratelli in Salento

Un mitragliatore Kalashnikov con caricatore e 57 proiettili calibro 7,62, una torcia manganello in alluminio, due coltelli a serramanico, 50 grammi di cocaina già confezionata e mezzo chilo di hascisc. E’ quanto i carabinieri hanno sequestrato nel corso di perquisizioni domiciliari compiute a carico di due fratelli salentini, di 32 e 37 anni, arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma da guerra.