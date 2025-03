Paura nel Barese, a fuoco deposito: evacuato condominio

Paura nella nottata appena trascorsa nel Barese, in particolare a Grumo Appula dove, intorno alle 23, è divampato un incendio in un deposito situato al piano terra di un edificio in piazza Caduti e Dispersi in Guerra. L’allarme è stato lanciato immediatamente, e sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato fino alle 2 per domare le fiamme.

Dopo lo spegnimento del rogo, i pompieri hanno effettuato controlli per verificare la presenza di monossido di carbonio nelle abitazioni vicine, al fine di garantire la sicurezza dei residenti. Per questioni di sicurezza, gli inquilini del condominio nelle vicinanze è stato evacuato. Ad occuparsene alcuni vigili fuori servizio. Non si registrano feriti, ma restano da chiarire le cause dell’incendio.