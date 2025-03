Aggressione a Barletta, 50enne ferito con mazza da baseball

Un uomo di 50 anni è stato brutalmente aggredito questo pomeriggio, intorno alle 14:30, mentre si trovava in corso Vittorio Emanuele, nel centro di Barletta. Secondo le prime ricostruzioni, uno o forse due aggressori lo avrebbero accerchiato per poi colpirlo ripetutamente con una mazza da baseball. La vittima, gravemente ferita, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Dimiccoli. Al momento non sono ancora chiari i motivi dell’attacco. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia locale, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

Foto repertorio