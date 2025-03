Bari, al via la call per startup su 5G e tecnologie emergenti

La città di Bari intende investire su innovazione e sviluppo tecnologico attraverso l’avviso pubblico “5G & Emerging Tech”, un’opportunità per le startup che vogliano sviluppare soluzioni tecnologiche basate sul 5G e su tecnologie emergenti, come l’Internet of Things (IoT), Blockchain e Intelligenza Artificiale. Il programma di accelerazione, promosso dal Comune di Bari in collaborazione con il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), rientra nel progetto Bari Open Innovation Hub – Casa delle Tecnologie Emergenti e mira a selezionare e supportare fino a cinque startup con un contributo fino a 15.000 euro a fondo perduto per lo sviluppo dei loro progetti.

“Attraverso la Casa delle Tecnologie Emergenti intendiamo offrire un’opportunità concreta alle giovani aziende del nostro territorio, e non, che si occupano di tecnologie e innovazione – commenta la vicesindaca e assessora alla Transizione digitale Giovanna Iacovone -. L’avviso è rivolto alle startup che vogliano cimentarsi con temi di assoluta attualità, proseguendo su un percorso che, ormai da qualche anno, posiziona la città di Bari tra le più appetibili nel settore grazie a uno straordinario lavoro di rete e di partnership autorevoli e a una serie di investimenti mirati a costruire qui un contesto favorevole allo sviluppo delle nuove tecnologie”.

“La preziosa collaborazione con il Comune di Bari si arricchisce per noi di una nuova opportunità per sostenere ed accompagnare l’avvio di nuove imprese innovativa – dichiara il presidente del DTA Giuseppe Acierno -. Siamo pronti a mettere a disposizione delle startup tutto il supporto necessario ad accompagnarle nel loro percorso di incubazione nella Casa delle Tecnologie Emergenti”.

Un’opportunità per il futuro delle startup

L’obiettivo dell’avviso è favorire lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche nei settori strategici del territorio che includono: smart road, urban air mobility, industria 4.0, innovative urban services & smart city. L’iniziativa si inserisce nel progetto Casa delle Tecnologie Emergenti – Bari Open Innovation HUB, finanziato dal ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con fondi FSC 2014-2020. L’obiettivo è quello di creare un ecosistema avanzato di trasferimento tecnologico che coinvolge università, centri di ricerca e incubatori, per favorire lo sviluppo di tecnologie emergenti legate al 5G. Il progetto CTE BARI – Bari Open Innovation Hub si avvale della collaborazione di un ampio network di partner, tra cui: Università degli Studi di Bari, Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Meditech, Consorzio ASI di Bari, AMT Services, TIM, Università LUM ed Enac. Questa rete di eccellenza garantirà un supporto concreto alle startup in tutte le fasi di sviluppo della loro soluzione.

Percorso di accelerazione e supporto dedicato

Le startup selezionate avranno accesso a un programma di accelerazione della durata di sei mesi, che prevede: coaching e mentoring personalizzato con esperti del settore; formazione specializzata su tecnologie emergenti e sviluppo del business; validazione del modello di business e supporto metodologico; networking con investitori, stakeholder e aziende; accesso a strumenti innovativi per la sperimentazione tecnologica. Ogni startup sarà affiancata da un coach del Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) per un monitoraggio sui progressi, la ricezione di feedback e per affrontare al meglio le sfide del mercato.

Candidature aperte fino al 4 aprile

Possono partecipare alla call startup italiane e internazionali, con sede legale e/o operativa in Italia, che dimostrino interesse e potenziale di sviluppo nel settore di riferimento. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 4 aprile.