I porti di Bari e Brindisi aprono a Msc Crociere

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), riunitosi oggi, 4 marzo, ha espresso all’unanimità parere favorevole rispetto alla delibera propedeutica al rilascio di una concessione decennale, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, alla Compagnia MSC Crociere. L’oggetto della concessione riguarda aree e beni demaniali, funzionali alla gestione dei terminal crociere e dei servizi ai crocieristi, nei porti di Bari e Brindisi. La concessione non riguarda assolutamente le banchine operative, il cui utilizzo resta pubblico e regolamentato dalle istituzioni preposte.

Con il parere del Comitato di Gestione, giunge a conclusione un iter istruttorio lungo e articolato, avviato nel dicembre 2023, che ha fra l’altro scontato una lunghissima pubblicazione dell’istanza- ben 158 giorni consecutivi- sull’albo on line dell’AdSPMAM e su quelli del Comune di Bari e del Comune di Brindisi, nonché sulla Gazzetta Ufficiale – Parte II n. 149 del 19/12/2023 e sulla G.U. CEE n. S245 del 20.12.2023. Durante questo periodo, non sono pervenute istanze concorrenti né osservazioni. La concessione prevede un impegno da parte di MSC Crociere ad effettuare investimenti per almeno 2,2 milioni di euro nei porti di Bari e Brindisi, secondo il Piano Economico-Finanziario (PEF) presentato dalla stessa compagnia. Si prevede, inoltre, un progressivo incremento degli scali crocieristici che, nel 2030 dovrebbero raggiungere 232 toccate per Bari e 84 per Brindisi, per poi salire a 254 per Bari e 104 per Brindisi nel 2034. Tra gli interventi più rilevanti, oltre alla sistemazione dei parcheggi in entrambi i porti, figurano: a Bari, l’arredo del secondo terminal crociere, attualmente in fase di

completamento da parte dell’AdSPMAM. A Brindisi, un investimento di 700.000 euro per la ristrutturazione e il miglioramento del punto di accoglienza crocieristi situato in testata di Costa Morena Est.

“MSC Crociere, leader mondiale nel settore, darà un vigoroso slancio al turismo crocieristico nelle città di Bari e Brindisi, con ricadute positive su tutto il territorio regionale – commenta il commissario straordinario AdSPMAM, Ammiraglio Vincenzo Leone. L’incremento degli scali e il miglioramento dei servizi di accoglienza contribuiranno a rendere i nostri porti sempre più competitivi e attrattivi, generando importanti benefici per l’economia locale”.

E’ prevista, inoltre, la possibilità di un prolungamento della concessione, subordinato all’approvazione del progetto per la realizzazione di un nuovo terminal crociere nell’area di Sant’Apollinare, nel porto di Brindisi, per un investimento aggiuntivo di circa 2,5 milioni di euro che MSC si è impegnata a presentare. MSC Crociere, infine, si impegna formalmente a perseguire un contenimento tariffario, al fine di incentivare la crescita degli scali, oltre ad assicurare standard qualitativi elevati nei servizi offerti, rendendo così i porti di Bari e di Brindisi sempre più attrattivi per il mercato crocieristico e generando positive ricadute economiche per i territori coinvolti.