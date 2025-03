Bari, paura nel quartiere Libertà: aggredita 67enne

Paura nel quartiere Libertà di Bari, in particolare in via Barletta, non lontano dalla scuola elementare Garibaldi, dove una donna di 67 anni è stata ferita a colpi di martello. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna aveva appena prelevato contanti dal bancomat quando è stata colpita da un uomo che l’ha poi derubata. L’episodio risale a questa mattina. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale. Sono in corso le indagini da parte degli agenti delle Volenti, della Squadra Mobile e la Scientifica, per risalire all’identità dell’aggressore e ricostruire quanto accaduto.