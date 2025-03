Sangue sulle strade, 19 vittime nell’ultimo fine settimana

Sono state 19, di età fra 15 e 74 anni, le vittime della strada in Italia nell’ultimo fine settimana (28 febbraio-2 marzo), lo stesso numero del weekend precedente: 8 automobilisti, 7 motociclisti, 2 ciclisti e 2 conducenti di furgone. Dieci persone avevano meno di 35 anni. I dati sono stati raccolti e diffusi dall’Asaps, l’Associazione sostenitori della Polizia stradale, che ha sede a Forlì. Un incidente plurimortale ha provocato due vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 7 incidenti fatali, 11 quelli avvenuti su strade statali e provinciali. Sono state 4 le vittime in Sicilia, 3 in Lombardia e Toscana, 2 in Lazio e Puglia, una in Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte, Campania.