Crollo palazzina a Bari, si cercano abiti per bimbi di 3 e 6 anni

Dopo il crollo della palazzina avvenuto ieri sera a Bari, l’associazione “Cucciolo” ha lanciato un appello per aiutare una famiglia rimasta senza nulla. In particolare, si cercano con urgenza abiti per due bambini, di 3 e 6 anni, che frequentano la scuola De Amicis. “Chiunque voglia contribuire – si legge nell’appello – può consegnare il materiale oggi, presso la sede dell’associazione in via Pessina 36. La raccolta proseguirà anche domani, 7 marzo, dalle 15 alle 17.30. Gli abiti e gli oggetti donati saranno consegnati direttamente alla scuola De Amicis”, concludono.

L’associazione precisa che questa iniziativa risponde a una richiesta diretta del comitato genitori dell’Istituto Comprensivo Monte San Michele – De Amicis, per sostenere una famiglia i cui bambini hanno perso tutti i loro beni personali nel crollo. La consegna sarà documentata con foto per garantire trasparenza e evitare fraintendimenti. Per chi desidera donare, ecco le taglie necessarie: abbigliamento maschietto 7-8 anni (128/134 cm); Abbigliamento maschietto 3 anni (98/104 cm). Per informazioni, è possibile contattare Vito Calabrese, vicepresidente dell’associazione Cucciolo & Joy Creazioni.