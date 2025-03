Bari, è morto Matarrese: fu alla guida del Formedil per 40 anni

Si è spento all’età di 92 anni l’Ingegner Michele Matarrese, Cavaliere del Lavoro, alla guida del Formedil Bari per oltre 40 anni. “La notizia della scomparsa – scrivono dall’azienda – lascia un vuoto profondo nel cuore di tutti noi. Presidente onorario del FORMEDIL Bari e guida insostituibile, ha dedicato la sua vita alla famiglia, alla sua impresa, alla formazione e alla crescita professionale dei giovani che si affacciavano al mondo dell’edilizia. Un uomo di straordinaria umanità e passione, un visionario che ha reso il nostro Ente un punto di riferimento per l’intero settore. Le esequie si terranno domani alle ore 16:30 nella Cattedrale. Tutti i collaboratori e i vertici del Formedil Bari si stringono intorno alla famiglia in questo momento doloroso”.