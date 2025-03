Crollo Bari, Leccese: “Dedichiamo l’8 marzo a Rosalia De Giosa”

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato di voler dedicare la giornata dell’8 marzo alla 74enne Rosalia De Giosa tratta in salvo dalle macerie della palazzina di via De Amicis a 25 ore dal crollo, e alla comandante dei vigili del fuoco di Bari, Rosa D’Eliseo. La scelta è motivata dalla “forza e tenacia” della 74enne “di essere sopravvissuta alla tragedia rimanendo per oltre 25 ore sotto le macerie”, spiega Leccese, e dal fatto che la comandante provinciale dei vigili del fuoco ha gestito “con grande professionalità, competenza e umanità le operazioni di soccorso fino all’esito sperato”. “A queste due donne, alla loro determinazione, al loro coraggio, al loro esempio vorrei che la città di Bari – conclude – dedicasse idealmente questa giornata dell’8 marzo”.