Crollo palazzo a Bari, Arcivescovo: “Grazie a chi ha donato speranza”

“A nome della Chiesa di Bari-Bitonto desidero tributare un sincero ringraziamento a quanti, intervenendo in questa circostanza drammatica, hanno donato alla signora Rosalia e a tutta la città di Bari un giorno nuovo e un segno di speranza”. Lo scrive in un messaggio, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, che così interviene sul salvataggio di Rosalia De Giosa, la 74enne estratta viva ieri sera dalle macerie della palazzina di via De Amicis a Bari, crollata mercoledì pomeriggio.

“Il salvataggio della signora Rosalia attesta quante competenze umane e professionali quotidianamente operano nella e per la nostra comunità cittadina, nel silenzio, con grande senso del dovere e generosità”, continua Satriano evidenziando che il cedimento dell’immobile “aveva tutti i connotati della tragedia, ma grazie alla perizia dei vigili del fuoco e al lavoro coordinato dell’amministrazione comunale, delle forze dell’ordine e del personale sanitario, oggi possiamo raccontare una storia a lieto fine”.