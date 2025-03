Scontro tra due auto nel Barese, conducenti incastrati nelle lamiere

Incidente violentissimo sulla provinciale Modugno- Bitetto, nel comune di Modugno. Intorno alle ore 19.50 due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. In uno dei due mezzi c’erano due adulti e una bambina, nell’altro solo il conducente. L’impatto violentissimo ha bloccato nelle lamiere solo le due persone alla guida delle auto. I vigili del fuoco intervenuti con cesoie idrauliche e divaricatori sono riusciti ad aprire le due auto ed estrarre vivi i due conducenti ed affidarle alle cure degli operatori sanitari.