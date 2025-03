A Gallipoli rinasce la fontana antica, lavori per 710mila euro

Il ministero della Cultura ha accolto la proposta di intervento presentata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto per il restauro urgente della fontana antica di Gallipoli, in provincia di Lecce. Il progetto, che prevede un finanziamento di 710mila euro, è finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione di uno dei simboli storici e culturali più importanti della città jonica alla quale è stato anche concesso il restauro delle mura urbiche. “Accogliamo con grande soddisfazione questa notizia – dichiara il sindaco, Stefano Minerva -. Il finanziamento riconosce il valore storico e artistico della nostra fontana antica e testimonia l’efficacia del dialogo tra le istituzioni locali e nazionali. Questo secondo finanziamento, per il tramite del grande lavoro svolto dalla Soprintendenza, consentirà di restituire alla comunità e ai visitatori un bene di inestimabile valore, preservandolo per le future generazioni”.