A Modugno compaiono per le strade lenzuoli poetici

Un’atmosfera di mistero e poesia avvolge le strade di Modugno: grandi lenzuoli bianchi, calati dai balconi del centro storico, riportano frasi evocative che invitano i passanti a fermarsi e riflettere. “La bellezza ti circonda. Condividi il momento. Assapora il piacere di essere qui.” Frasi evocative sono comparse su grandi teli che adornano edifici storici, accompagnate da petali sparsi sul selciato, creando un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. Le parole sembrano voler interrompere la frenesia quotidiana e trasformare la città in un luogo di contemplazione. Chi sia l’artefice di questa suggestiva iniziativa resta un enigma, ma il messaggio è chiaro: rallentare, osservare, riscoprire la meraviglia della vita. Un’operazione di marketing? Un’installazione artistica? Un’anteprima di qualcosa di speciale?

L’installazione, che ha subito catturato l’attenzione dei residenti e dei curiosi, si inserisce in un contesto urbano inaspettato, creando un dialogo tra la città e chi la vive ogni giorno. Una forma di street art poetica che non urla, ma sussurra, lasciando spazio all’immaginazione e alla riflessione personale. Un invito alla riscoperta del piacere dei dettagli, del gusto che si intreccia con l’esperienza, dell’importanza di fermarsi per assaporare la vita. Lenzuoli come tele, balconi come palcoscenici, parole come segni indelebili nell’anima di chi le legge. Modugno si riscopre così teatro di un’arte silenziosa ma potente, in attesa di scoprire chi si cela dietro questo gesto di bellezza collettivà