Bari, precauzioni tra residenti: “Finestre chiuse e mascherine”

“Mascherine e finestre chiuse”. Dopo il crollo dell’edificio in via De Amicis, alcuni condomini della zona stanno allertando i residenti di mantenere delle precauzioni in attesa dei risultati delle indagini dell’Arpa. “A seguito dell’evento occorso – si legge in un avviso su un condominio – abbiamo richiesto all’Arpa di fornire copia degli esiti delle verifiche sullo stato di salubrità della zona rispetto all’eventuale insistenza di particelle di amianto. In conseguenze di tanto ed in attesa di riceverne esiti e prove documentali, si consiglia di tenere finestre e tapparelle chiuse e di utilizzare le mascherine all’esterno” quando si transita nella zona interessata dal crollo.