Bari, si arrampica sull’impalcatura e ruba in un appartamento

Ieri mattina, a Bari, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino georgiano di 36 anni, presunto responsabile del reato di furto in abitazione.

Tre equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti al quartiere Poggiofranco a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di un uomo, presunto autore di furto in appartamento, che si era arrampicato sull’impalcatura di un cantiere edile allestito presso una palazzina; giunti sul posto, i poliziotti hanno fermato il 36enne, nonostante un tentativo di fuga, e lo hanno sottoposto a perquisizione. L’uomo è stato trovato in possesso di oggetti sottratti poco prima all’interno di un appartamento ubicato al sesto piano. In corrispondenza del balcone di pertinenza dell’abitazione, cui avrebbe fatto accesso forzando una finestra, sono stati recuperati tre trolley contenenti capi d’abbigliamento, anche questi risultati essere di proprietà della proprietaria dell’appartamento in cui sarebbe stato perpetrato il furto, valore stimato pari a 800 euro circa.

La donna, pur essendo all’interno dell’abitazione, non si era accorta di nulla ed è stata avvisata dagli operai, che hanno dato l’allarme.

Tratto in arresto, è stato associato presso la Casa Circondariale di Bari.