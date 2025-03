Politiche della notte a Bari, si discute di igiene urbana

È possibile utilizzare questo link per partecipare al quarto incontro pubblico del percorso lanciato dall’amministrazione comunale, “Costruiamo insieme le politiche della notte”. L’appuntamento, “Notte sostenibile a Bari: strategie per salvaguardare l’ambiente e l’igiene urbana”, si terrà mercoledì 12 marzo, alle ore 18, nella sala ex Tesoreria di Palazzo di Città. All’incontro parteciperanno Elda Perlino, assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente, e il delegato del sindaco alle Politiche della notte, Lorenzo Leonetti, che coordina il calendario dei forum.

Il quarto incontro sarà dedicato ai temi della sostenibilità ambientale ‘dal tramonto all’alba’ e sarà occasione per discutere di come rendere la notte a impatto zero e sostenibile, partendo da azioni di sensibilizzazione e incentivi all’uso di materiali ecologici. Il percorso immaginato e organizzato dall’amministrazione comunale prevede sei incontri pubblici fino alla fine di marzo, attraverso i quali raccogliere proposte per elaborare insieme alla città il primo “Piano per le politiche della notte di Bari”. I tre incontri già svolti si sono concentrati su ‘cultura e creatività’ con l’appuntamento dello scorso 19 febbraio alla presenza dell’assessora Paola Romano, sulla ‘mobilità’ con il dibattito del 26 febbraio con l’assessore Domenico Scaramuzzi, infine su ‘sicurezza, welfare e legalità’, durante il focus di mercoledì 5 marzo, che ha visto cittadini, comitati e associazioni confrontarsi insieme agli assessori Carla Palone (Vivibilità Urbana), Elisabetta Vaccarella (Welfare) e Nicola Grasso (Legalità). Prossimo appuntamento mercoledì 12 marzo: i cittadini che vogliano offrire il loro contributo alla discussione in termini di istanze e proposte possono iscriversi ed eventualmente suggerire argomenti seguendo le indicazioni sul sito www.baridinotte.it.

“La notte può essere il luogo di sperimentazione di politiche e pratiche innovative, da estendere poi a tutte le 24 ore della giornata – spiega l’assessora Perlino -. La notte deve essere ‘sostenibile’ a livello ambientale, ma anche sociale, perché occorre conciliare il diritto di chi vuole viverla serenamente a godere del proprio svago, con la necessità dei residenti dei quartieri più ‘vivaci’ di riposare. Ecco perché una notte ‘sostenibile’ combatte l’inquinamento acustico, portando innovazione nelle attività di intrattenimento con idee come la ‘silent disco’, che promuovono l’ascolto collettivo di musica senza disturbare la quiete pubblica. Stesso tipo di approccio può essere usato per il consumo di bevande e pasti in modo ‘sostenibile’ per l’ambiente e il decoro della città. Stiamo per affrontare grandi cambiamenti nel rafforzamento dei servizi di igiene e raccolta dei rifiuti, che coinvolgeranno sia la notte che il giorno. La notte ‘sostenibile’ che immagino è, ancora, quella che anima parchi e giardini nel pieno rispetto del verde, offrendo anche ecocompattatori per conferire le bottiglie di plastica ed evitare sprechi. Sono solo alcune idee che mi piacerebbe discutere con i cittadini e con i tanti nostri giovani che vogliono divertirsi in modo civile e responsabile”.

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI INCONTRI E I LINK PER ISCRIVERSI

Mercoledì 12 marzo – “Notte sostenibile a Bari: strategie per salvaguardare l’ambiente e l’igiene urbana” con Elda Perlino (assessora al Clima e alla Transizione ecologica)

Mercoledì 19 marzo – “Vetrine accese di notte a Bari” con Pietro Petruzzelli (assessore allo Sviluppo locale)

Mercoledì 26 marzo – “La notte si rinnova: rigenerazione urbana e nuovi spazi di aggregazione” con Giovanna Iacovone (vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana).