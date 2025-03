A Bari è un lunedì nero, due incidenti e traffico in tilt

Lunedì nero nelle strade baresi. Due al momento gli incidenti registrati: uno in viale Europa all’altezza dell’ex stabilimento Coca Cola. L’altro in via Amendola all’altezza del Politecnico. La Polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dei due incidenti e regolare il traffico che si è intensificato a causa dei mezzi fermi. Intanto si consigliano percorsi alternativi per evitare le file chilometriche che si sono formate in due strade già regolarmente molto trafficate.