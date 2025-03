Monopoli, cade in una cisterna: salvato dai vigili del fuoco

Per cause da accertarsi questa mattina a Monopoli un uomo di 73 anni è precipitato all’interno di un pozzo profondo almeno 5 metri provocandosi alcune fratture. Sono intervenuti sul posto due squadre di terra dei vigili del fuoco e il reparto volo vvf della direzione Puglia. Posto l’uomo su una barella è stato riportato a livello stradale per essere affidato ai sanitari del 118, sembrerebbe non in pericolo di vita.