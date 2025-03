Bari si prepara a San Nicola, online il bando per il corteo

È stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bari, a questo link, l’indagine di mercato finalizzata alla definizione dell’accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico per l’affidamento dei servizi di ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione, allestimento complessivo e gestione integrata del Corteo storico di San Nicola per gli anni 2025 e 2026.

La scelta di affidarsi a un’indagine di mercato mira a verificare il potenziale interesse degli operatori del settore, in possesso dei requisiti, a candidarsi all’espletamento dei servizi richiesti nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. Pertanto l’avviso è meramente esplorativo e non comporta né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli di qualsiasi natura per il Comune.

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla realizzazione della rievocazione dello sbarco dei marinai e dei festeggiamenti successivi attraverso la promozione dei luoghi della tradizione nicolaiana, valorizzati in modo da ricreare l’atmosfera di festa che caratterizzò il passaggio dei marinai e la consegna delle ossa del Santo. Pertanto, dovrà realizzare il tradizionale Corteo del 7 maggio, lungo il consueto percorso cittadino (da piazza del Castello fino alla piazza della Basilica di San Nicola).

Nello specifico, i servizi richiesti sono relativi a un programma comprensivo di tre distinti eventi, il cui focus è il Corteo Storico:

– 6 maggio: rievocazione dello sbarco e dei festeggiamenti (presso il Molo San Nicola/Bari vecchia) con attività di animazione nella città vecchia; il corteo dei marinai, composto da attori e figuranti, dal molo dovrà attraversare vicoli e corti di Bari vecchia con lo scopo di comunicare agli abitanti della città lo svolgimento del Corteo Storico in programma il giorno successivo. Quindi, dovranno essere eseguite attività di animazione territoriale con performance artistiche attraverso il coinvolgimento dei commercianti delle vie toccate dal corteo e la realizzazione di scenografie e postazioni tipiche medievali attraverso l’allestimento decorativo di balconi e corti, la presenza di figuranti, cantastorie, saltimbanchi e banditori;

– 7 maggio: processione con il quadro del Santo (baia San Giorgio) realizzata da una delegazione del corteo che dovrà presenziare all’imbarco della sacra icona nicolaiana e accogliere il quadro del Santo presso il molo San Nicola; da lì, attraversando i vicoli della città vecchia, il quadro sarà condotto in piazza Federico II di Svevia, punto di partenza del Corteo storico. Il prologo intende ricordare la sosta effettuata dai marinai lungo il viaggio di ritorno verso Bari nell’insenatura costiera a sud della città e il successivo sbarco con le reliquie nel porto di Bari alla presenza di una folla festosa. Il momento sarà anche funzionale all’esposizione dell’icona sacra del santo per tutta la durata del corteo.

Il Comune di Bari, come di consueto, renderà disponibile la Caravella storica.

All’aggiudicatario sono richiesti anche:

– un Piano di comunicazione integrata per l’intero periodo di vigenza contrattuale, in accordo con gli uffici comunali di riferimento (comprensivo della realizzazione di un videospot della durata di almeno 45 secondi, il potenziamento del sito corteosannicola.it e delle pagine social dedicate all’evento con aggiornamento e descrizione dei contenuti);

– il coordinamento con i rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche deputate ai concomitanti servizi liturgici;

– il coinvolgimento attivo dei 5 Municipi.

L’accordo quadro prevede un importo a base di gara pari a € 198.000 Iva inclusa per il biennio 2025-2026. Tale importo sarà ripartito per le due annualità (€ 99.000 Iva inclusa al 22% per il primo contratto attuativo relativo al primo anno del servizio e altrettanti per il secondo contratto attuativo relativo all’edizione 2026).

I servizi indicati saranno affidati con accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 a seguito dell’espletamento di procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) dello stesso decreto.

L’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’operatore economico invitato a partecipare che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, individuata sulla base dei seguenti elementi:

A) offerta tecnica max 90/100 punti B) offerta economica max 10/100 punti.

Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e di quelli di seguito richiesti. I partecipanti alla gara devono avere eseguito, nel periodo ricompreso nel quinquennio precedente (2020-2024), almeno un contratto analogo a quello in affidamento, di importo non inferiore a € 81.147,54 oltre IVA, anche in favore di soggetti privati.

Coloro che intendono partecipare sono tenuti a:

a) collegarsi al sitocomune.bari.ite registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti – “Accesso Operatori Economici”; b) accedere nella sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione; c) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla procedura fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche”; d) possedere la firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione.

Si precisa che gli utenti già registrati ai fini dell’iscrizione agli Elenchi Operatori Economici istituiti dal Comune di Bari non devono ripetere la procedura di registrazione.

Non saranno ritenute valide istanze presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 del prossimo 17 marzo.

Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio di help desk, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18, attraverso il form online di richiesta assistenza presente nella sezione “Assistenza Tecnica” del Portale Appalti (percorso: Bandi di gara e contratti – Documenti – Assistenza Tecnica); attivo anche il numero verde 800 268330.

È possibile, inoltre, ottenere chiarimenti esclusivamente sulla presente procedura mediante la piattaforma, entro le ore 15 del giorno 13 marzo. Non saranno ammesse richieste presentate in altra forma.