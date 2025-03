Bari, l’appello della parrocchia:”Tante famiglie bisognose, aiutateci”

“Quando si arriva in un posto nuovo, la prima cosa da fare è “mettersi in ascolto” e noi lo stiamo facendo. Abbiamo osservato i bisogni, raccolto le richieste e compreso che possiamo e dobbiamo fare di più. Dall’ascolto nasce la comprensione, ma è nell’azione che si costruisce il cambiamento. Molte persone intorno a noi affrontano difficoltà economiche che rendono sempre più complicato l’arrivare a fine mese. In casi estremi, servire un pasto caldo in tavola diventa una sfida quotidiana”. Inizia così un lungo post sui social della Caritas della parrocchia San Carlo Borromeo di Bari.

” Immaginate la sofferenza e la frustrazione di un padre o di una madre costretti a lottare ogni giorno per garantire ai propri figli un pranzo dignitoso, cercando soluzioni tra sacrifici e rinunce. Per non parlare degli anziani… alcuni si trovano a dover scegliere tra il pagare l’affitto, le bollette o fare la spesa. La dignità di queste persone ci sta a cuore. Con un piccolo gesto di solidarietà si può fare la differenza, restituendo speranza e serenità a chi ne ha più bisogno”, continua l’appello.

La Caritas quindi chiede la collaborazione di tutti per fornire:

Alimenti a lunga conservazione

Pasta, riso, cereali, farina, pancarré;

Legumi secchi o in scatola;

Latte a lunga conservazione;

Olio, zucchero, caffè;

Cibi in scatola (tonno, carne, verdure);

Biscotti e prodotti per la colazione;

Alimenti per l’infanzia.

Prodotti per l’igiene personale e della casa

Sapone, shampoo, bagnoschiuma;

Crema da barba, rasoi usa e getta;

Spazzolini da denti, dentifricio;

Biancheria intima nuova.

” Le donazioni possono essere consegnate presso l’ufficio parrocchiale tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:30 alle 20:00. Se vuoi aiutarci anche a distanza, puoi sostenerci con una donazione direttamente sul Conto Corrente Postale intestato a:

Parrocchia S. Carlo Borromeo

IBAN: IT95G0760104000001074143726

Causale: “Erogazione liberale – Caritas Parrocchiale”