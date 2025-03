Nasconde la pistola nelle scarpe del figlio, un arresto a Taranto

Ha nascosto una pistola detenuta illegalmente nelle scarpe del figlio, ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri di Taranto. Si tratta di un uomo di 37 anni, residente nel rione Tamburi, che ora dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi e ricettazione. I carabinieri avevano il fondato sospetto che l’uomo potesse occultare in casa una pistola detenuta illegalmente. Hanno così deciso di effettuare la perquisizione domiciliare e, all’interno di una scarpiera, nel vano più basso tra le scarpe da ginnastica del figlio minorenne, è stato rinvenuto un grosso involucro che conteneva un revolver, perfettamente funzionante, di cui il 37enne non ha saputo fornire la provenienza. L’arma, sottoposta a sequestro, sarà inviata agli specialisti del Ris di Roma per verificare se sia stata impiegata in fatti criminosi.