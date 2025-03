Bari, rivelazione segreti di ufficio: Olivieri torna in aula

Prosegue il processo per rivelazione di segreti d’ufficio nei confronti di Giacomo Olivieri, l’ex consigliere regionale pugliese in carcere dal 26 febbraio 2024 per scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione, nell’ambito dell’inchiesta ‘Codice interno’ di Dda e squadra mobile di Bari sui presunti intrecci tra mafia, politica e imprenditoria. I giudici hanno infatti rigettato l’eccezione presentata dagli avvocati Gaetano e Luca Castellaneta che, nell’udienza precedente, avevano chiesto la dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio, per la genericità del capo d’imputazione, e quindi una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato. Olivieri è accusato, insieme al maresciallo della Guardia di finanza Antonio Cretì, giudicato separatamente, di aver concorso nel rivelare al direttore (non indagato) della testata giornalistica online ‘Quotidiano Italiano’, di cui Olivieri era editore, notizie riservate su perquisizioni che la finanza avrebbe poi eseguito nell’ambito di un’indagine su una combine calcistica nel campionato di serie D. Per questo Olivieri avrebbe messo in contatto Cretì con il giornalista affinché quest’ultimo pubblicasse le notizie riservare avute dal sottufficiale. I fatti contestati si riferiscono al 2019. Il processo è stato rinviato al 20 gennaio 2026, data in cui verranno ascoltati due agenti di polizia giudiziaria e un consulente informatico.