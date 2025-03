Violenza in corsia, a Taranto un monologo teatrale

Domani, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, gli studenti di alcune classi dell’istituto scolastico Righi di Taranto e i giovani iscritti ai corsi di laurea in Medicina e delle professioni sanitarie parteciperanno a un evento di sensibilizzazione organizzato dall’Asl nel teatro Padre Turoldo. Gli studenti potranno assistere allo spettacolo teatrale “È proprio quell’attimo” della compagnia Colpi di scena (regia di Michele Mindicini) sul tema degli infortuni sul lavoro e a un monologo dedicato al contrasto alla violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari. Il filo conduttore è quello che #laviolenzanoncura, un hashtag lanciato già negli anni passati per sensibilizzare sul tema del rispetto e della condivisione. “Quello della violenza contro gli operatori sanitari – ha dichiarato il direttore generale dell’Asl di Taranto Vito Gregorio Colacicco presentando l’iniziativa – è un tema ormai fondamentale e la cui crescita è preoccupante. Mi sembra come se si fosse rotto quel sentimento di rispetto e fiducia che univa il personale sanitario e il paziente, quel patto di cura sul quale era costruito ogni approccio tra medici e pazienti”. Tra le attività messe in campo, ha ricordato Nicola Candeliere, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Asl, “c’è anche il rifacimento completo delle sale d’aspetto, a partire dalla zona esterna del pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata”.