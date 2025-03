A Bari è lotta ai mozziconi dì sigarette: il progetto

È stato il tema del convegno che stamane BariEcoCity ha organizzato in Comune. Insieme a RE-CIG, azienda di Trento specializzata nel riciclo di mozziconi di sigarette, si è illustrato ad Amiu Puglia (presente il Presidente Lomoro e il dg. ANTONICELLI) e all’Assessore all’Ambiente Elda Perlino il progetto che RE-CIG ha già in corso in 80 Comuni Italiani e in 10 delle più importanti stazioni ferroviarie italiane (tra cui proprio Bari) in partnership con FS.

Un progetto che prevede anzitutto l’installazione di centinaia di posaceneri stradali nei luoghi a più alta frequentazione. Poi la raccolta dei mozziconi di sigaretta in appositi contenitori e il trasporto degli stessi a Trento presso la sede di RE-CIG. Infine il trattamento industriale dei mozziconi -nell’unico impianto esistente in Italia per il recupero di cicche di sigarette- in modo da estrarne plastica e cellulosa, che vengono poi immesse sul.mercato per dar vita a nuovi prodotti.

Una filiera virtuosa, che trasforma un rifiuto altamente tossico e nocivo (il mozzicone) in materia riciclata che diminuisce così la produzione di nuova carta e nuova plastica. L’incontro ha visto la.partecipazione (occasionale e molto gradita) del Sen. Filippo Melchiorre che ha molto apprezzato il progetto e che ha chiesto di presentare lo stesso in Senato prossimamente, come best practice ambientale urbana. “Chiederemo ad Amiu Puglia e al Sindaco Leccese” ha dichiarato Giuseppe Carrieri (Presidente di BariEcocity e Consigliere Comunale di Bari) di adottare anche a Bari il progetto virtuoso di RE-CIG. Le strade di Bari sono invase da tempo da migliaia di cicche di sigarette, inquinanti e indecorose. Siamo di fronte a una innovazione importante, perchè mentre sino a oggi le cicche al.più potevano essere raccolte per poi essere smaltite in discarica; RE-CIG con i suoi impianti, recupera materie pregiate (carta e plastica) e chiude così effettivamente il ciclo dei rifiuti.

Ci auguriamo che qualche Azienda Barese voglia sponsorizzare l’iniziativa, per consentire ad Amiu di installare ancor più posaceneri e di ridurre i costi del progetto, così da poter concretamente essere a fianco dell’ambiente urbano e poter contribuire a una Città più salubre e pulita.