Bari, partita al San Nicola: previsto potenziamento bus

In occasione dell’incontro tra Bari e Salernitana, in programma sabato 15 marzo 2025 allo stadio San Nicola, l’AMTAB S.p.A., in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha predisposto un potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale e l’attivazione delle aree di sosta nei pressi dell’impianto sportivo.

Per facilitare l’afflusso dei tifosi, sarà disponibile un servizio speciale di autobus che collegherà direttamente piazza Moro allo stadio senza fermate intermedie. Le corse inizieranno alle ore 17:00 e proseguiranno fino al termine delle esigenze. Il percorso di andata partirà da piazza Moro e attraverserà via Crisanzio, via Quintino Sella, il sottovia Quintino Sella, viale Ennio, piazza Giulio Cesare, viale Orazio Flacco e il ponte Solarino, per poi immettersi nella nuova bretella di collegamento alla rotatoria, svoltare in via Cotugno e via Generale Bellomo, percorrere la SS 271 e raggiungere l’ingresso dello stadio. Il ritorno seguirà un tragitto che, dal punto di partenza presso il campo di allenamento, toccherà via Torre Tresca, via Generale Bellomo, via Cotugno, viale Orazio Flacco, viale Salandra, il sottovia Quintino Sella e corso Italia, per terminare nuovamente a piazza Moro. I passeggeri dovranno essere in possesso di un regolare titolo di viaggio, mentre il servizio di ritorno sarà garantito subito dopo la fine della partita. Per chi si recherà allo stadio con mezzi propri, saranno attivate le aree di sosta dalle ore 13:15 alle 20:15, con una tariffa giornaliera di 3 euro per le auto e 12 euro per i pullman. L’iniziativa è pensata per agevolare l’accesso all’impianto sportivo, migliorando la viabilità e riducendo il traffico nelle zone circostanti.

Inoltre, a causa dei lavori di diserbo sul ponte di via Giuseppe Solarino e nel sottovia Giuseppe Filippo, sabato 15 marzo, dalle ore 5:00 alle ore 8:00, i bus dell’AMTAB subiranno variazioni di percorso. Il provvedimento segue l’ordinanza n. 2025/00811–2025/220/00330 emessa dalla Ripartizione Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Bari. Le modifiche interesseranno diverse linee del trasporto pubblico locale. I bus della linea 20, in entrambe le direzioni, non transiteranno da via Pasteur nel quartiere Quartierino. La navetta “E”, partendo da piazza Moro, una volta giunta in viale Orazio Flacco proseguirà in direzione dell’Istituto Oncologico, svolterà a sinistra in via Pansini e poi ancora a sinistra su viale Papa Pio XII, per poi riprendere il tragitto lungo viale Orazio Flacco, piazza Giulio Cesare, via Salandra e via Capruzzi, dove tornerà sul percorso abituale.

Anche il servizio scolastico (graf. 232T) subirà modifiche: il bus in partenza dalle Piscine Comunali alle ore 6:45, una volta arrivato in via Brigata Bari, svolterà a sinistra in corso Mazzini, poi a destra su via De Cristoforis e a sinistra su via Crispi. Proseguirà quindi per piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella e il sottovia omonimo, per poi immettersi su via Capruzzi e successivamente su viale Quinto Ennio, dove riprenderà il tragitto ordinario. Durante le deviazioni, verranno comunque effettuate tutte le fermate esistenti lungo i percorsi alternativi. Per ridurre al minimo i disagi ai passeggeri, AMTAB ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per monitorare e gestire eventuali criticità durante l’intervento.

Foto repertorio