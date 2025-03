Terremoto in Puglia, 14 scosse su costa Garganica

La costa garganica, nel nord della Puglia, è stata interessata da una sequenza sismica di 14 scosse, registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il primo evento significativo si è verificato ieri sera alle 20:37, con una magnitudo di 4.7, seguito da altre sei scosse. Durante la notte e fino alle 6:03 di questa mattina, il fenomeno è proseguito con ulteriori movimenti tellurici di magnitudo compresa tra 2 e 2.4.

Non si segnalano danni in provincia di Foggia e nel resto della Puglia, sebbene la scossa più forte sia stata avvertita in diverse località, generando paura tra i residenti, in particolare nei comuni più vicini alla costa, come San Nicandro, Lesina e Apricena. A San Nicandro, il sindaco Matteo Vocale ha attivato il Centro Operativo Comunale e disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna, al fine di consentire verifiche tecniche sugli edifici. I vigili del fuoco, già operativi dalla serata di ieri, hanno eseguito controlli, concentrandosi soprattutto sul centro storico, dove sono state rilevate alcune crepe in edifici abbandonati, senza riscontrare situazioni critiche. Le verifiche proseguiranno in mattinata sugli edifici pubblici e di culto. Nel frattempo, molte persone che erano rimaste in strada fino a tarda sera sono rientrate nelle proprie abitazioni.

Anche ad Apricena, il sindaco Antonio Potenza ha attivato le procedure di controllo e ha rassicurato la popolazione attraverso i canali istituzionali, confermando l’assenza di danni o criticità. La situazione rimane sotto controllo.

“Porre particolare attenzione alle problematiche del rischio sismico, facendo sempre riferimento alle mappe di pericolosità sismica ufficiali e alla vulnerabilità di strutture e infrastrutture”. Questo il monito del capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano in un documento inviato alla sezione pugliese dei volontari impegnati nel monitoraggio del territorio. Ciciliano, nel documento ricorda anche l’impossibilità di “effettuare previsioni deterministiche su magnitudo, località e tempi di accadimento utilizzabili con finalità operative di Protezione civile” evidenziando così la necessità di “porre in essere ogni iniziativa utile a rafforzare, in ogni sede, la sensibilità in materia, con particolare riguardo alle attività di verifica della pianificazione di emergenza e della vulnerabilità degli edifici strategici, di culto e delle scuole”.

Infine, nel documento si esorta a valutare l’opportunità di procedere all’implementazione, in supporto ai sindaci, delle attività “finalizzate a una corretta e puntuale informazione ai cittadini, in particolare in merito alla pericolosità sismica del proprio territorio e ai comportamenti di autoprotezione da adottare in caso di sisma”. Dopo le 14 scosse non se ne sono registrate altre, ma resta l’allerta visto quanto sta accadendo nel Sud Italia, in particolare ai Campi Flegrei.