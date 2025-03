Neo Gamma: la nuova evoluzione del robot casalingo

Il mondo della robotica domestica è in continua evoluzione e Neo, il robot umanoide per assistenza domestica, è al centro di questa evoluzione e rivoluzione.

Dopo il lancio della prima versione di Neo, adesso assistiamo alla nascita di Neo Gamma, progettato per portare l’automazione domestica a un livello superiore. Una maggiore intelligenza artificiale e un design migliorato.

Neo Gamma è un robot progettato non solo per compiti pratici ma anche per un’interazione più naturale e umana con gli utenti. Questo modello, rispetto alla versione precedente, presenta notevoli miglioramenti in termini di capacità cognitive e interattive.

Le ottimizzazioni attuate dalla versione Beta, sono per renderlo più “naturale” possibile. A partire dalla sua estetica minimalista sino all’integrazione di Emotive Ear Rings per migliorarne l’udito.

Scendendo nei dettagli, Neo cammina oscillando le braccia, si piega per raccogliere oggetti caduti per terra e si siede; parla e interagisce in modo naturale grazie all’interfaccia vocale conversazionale integrata del modello linguistico proprietario; riconosce oggetti di diverso tipo anche in scenari non analizzati in fase di addestramento.

Come spiegano gli sviluppatori “queste abilità di controllo dinamico, eseguite a 100Hz, vengono apprese tramite Reinforcement Learning dai dati raccolti dai movimenti umani. Questa gamma di movimenti consente a NEO Gamma di sperimentare scenari e attività domestiche altrimenti inaccessibili ad altri form factor del robot”.

Anche il design di Neo Gamma è stato rivisitato per essere ancora più elegante e funzionale. La versione aggiornata è più compatta e meno ingombrante, composta da una tuta in nylon senza cuciture stampata 3D con la macchina Shimaseki, rivestimenti morbidi per garantire la massima sicurezza in casa.

Con la continua evoluzione di Neo, la promessa di un futuro in cui i robot diventino parte integrante della nostra vita quotidiana sta diventando sempre più concreta. Neo Gamma infatti non è solo un robot per le faccende domestiche, ma una sorta di “assistente personale” che aiuta a migliorare l’efficienza della casa e ottimizzare i tempi.