No agli animali nei circhi: “La Regione Puglia adotti regolamento”

Il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido ha presentato una mozione concernente il superamento della presenza degli animali nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti.

“Nella Costituzione della Repubblica Italiana, è prevista la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; il legislatore prescrive anche che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali. A ciò si aggiunga che il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’articolo 13 riconosce il benessere degli animali in quanto esseri senzienti”. Splendido spiega: “con la legge 15 luglio 2022, n. 106, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare una riforma della disciplina del settore degli spettacoli viaggianti e dei circhi, con la finalità di superare la presenza degli animali in tali attività; già la legge 22 novembre 2017, n. 175 aveva previsto l’adozione di decreti legislativi volti a eliminare la presenza degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, ma tali decreti non sono stati adottati entro la scadenza della delega”. Quindi, per il consigliere regionale, “il rischio che la legge 15 luglio 2022, n. 106 rimanga inattuata, senza interventi concreti, è elevato. In Italia i controlli sulla detenzione degli animali nei circhi risultano difficili da garantire, con norme carenti e anacronistiche; gli animali nei circhi sono spesso costretti a vivere in condizioni incompatibili con le loro esigenze etologiche, soffrendo per la detenzione in spazi ristretti, l’addestramento coercitivo e l’esibizione in ambienti innaturali; l’uso di animali negli spettacoli viaggianti rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica, come dimostrato da incidenti legati alla fuga di animali; infine, il contesto igienico-sanitario in cui sono detenuti gli animali può favorire la diffusione di malattie zoonotiche”.

Splendido così conclude: “con la mia mozione intendo impegnare il governo della Regione Puglia a presentare al Consiglio regionale, entro un anno dall’approvazione della presente mozione, una proposta di regolamento che disciplini le attività circensi e gli spettacoli viaggianti nel territorio regionale, con l’obiettivo del graduale e definitivo superamento entro e non oltre 3 anni della presenza di animali in tali spettacoli”.