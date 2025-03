“Costruire insieme politiche della notte”, proseguono incontri a Bari

Proseguono gli incontri per discutere sulle politiche della notte a Bari. Si terrà domani, mercoledì 19 marzo, alle ore 18, nella sala ex Tesoreria di Palazzo di Città, il quinto incontro pubblico del percorso promosso dall’amministrazione comunale, “Costruiamo insieme le politiche della notte”. Al quinto forum, dal tema “Vetrine accese di notte a Bari”, parteciperanno l’assessore allo Sviluppo locale e Blue economy, Pietro Petruzzelli, e il delegato del sindaco alle Politiche della notte, Lorenzo Leonetti, che coordina il calendario dei sei appuntamenti, che porteranno alla costruzione partecipata del primo ‘Piano per le politiche della notte della città di Bari’. Domani il focus sarà sul commercio, come elemento cruciale per l’economia urbana, al centro di una serie di sfide – in primis il bilanciamento tra attività commerciali e tranquillità pubblica – ma anche motore di cambiamento e opportunità per la città, 24 ore al giorno.

Per partecipare e presentare proposte, basta seguire le indicazioni sul sito www.baridinotte.it o compilare il form a questo link.

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI INCONTRI E I LINK PER ISCRIVERSI

Mercoledì 19 marzo – “Vetrine accese di notte a Bari” con Pietro Petruzzelli (assessore allo Sviluppo locale)

Mercoledì 26 marzo – “La notte si rinnova: rigenerazione urbana e nuovi spazi di aggregazione” con Giovanna Iacovone (vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana).

